Зарегистрированы три кандидата на должность главы Стругокрасненского района

12:02, 02 августа 2018, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия Стругокрасненского района зарегистрировала всех трёх кандидатов, выдвинувшихся на должность главы муниципального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В выборах будут участвовать действующий глава Стругокрасненского района Александр Волков (1961 год рождения, образование - высшее, место жительства - Стругокрасненский район, выдвинут Псковским региональным отделением политической партии «Единая Россия»), заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности Регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, депутат Собрания депутатов Стругокрасненского района шестого созыва Светлана Лебедева (1968 год рождения, образование - высшее, место жительства - Стругокрасненский район, выдвинута региональным отделением партии ЛДПР) и оператор-кассир АГЗС Наталья Сидоренко (1983 год рождение, образование - высшее, место жительства - Псков, выдвинута региональным отделением «Партии Роста»).

Подробнее о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в районной газете «Струги» пройдет 6 августа.

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября выборы глав муниципальных образований пройдут в восьми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Стругокрасненском и дополнительные выборы в Пыталовском. Всего на территории Псковской области состоятся 26 избирательных кампаний.