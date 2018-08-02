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За нападение на прохожего будут судить молодого великолучанина

В Великолукский городской суд направлено уголовное дело, возбуждённое пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) в отношении 18-летнего неработающего местного жителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, в начале января в Великих Луках на улице Гражданской в вечернее время было совершено нападение на 38-летнего горожанина. Неизвестный, ударив его по голове, похитил у потерпевшего  мобильный телефон и скрылся. Причиненный ущерб составил десять тысяч рублей.

В ходе проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Похищенное  изъято.

Добавим, что санкция статьи 161 УК РФ предусматривает  наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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