За нападение на прохожего будут судить молодого великолучанина

12:12, 02 августа 2018, ПАИ

В Великолукский городской суд направлено уголовное дело, возбуждённое пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) в отношении 18-летнего неработающего местного жителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, в начале января в Великих Луках на улице Гражданской в вечернее время было совершено нападение на 38-летнего горожанина. Неизвестный, ударив его по голове, похитил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся. Причиненный ущерб составил десять тысяч рублей.

В ходе проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Похищенное изъято.

Добавим, что санкция статьи 161 УК РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.