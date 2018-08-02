Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
Cегодня, 2 августа, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова. В самом разгаре купальный сезон. Синоптики прогнозируют устойчивую жару еще долго и очень многие жители региона проводят свободное время на реках и озерах. В интервью ПАИ инспектор МЧС рассказала о трагических случаях на воде в этом сезоне, рекомендовала, как выбирать места для купания, назвала пляжи, где купаться категорически нельзя, объяснила, чем опасно купание возле плотины на реке Пскове и посоветовала, как вести себя, если на ваших глазах начинает тонуть человек.