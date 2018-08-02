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Общество

Фильм москвича «А какой ты?» будет представлен на фестивале «Киномания на Великой»

Режиссер из Москвы Анастасия Штандке представит на фестивале молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» документальный фильм «А какой ты?». Кинолента является обладателем 17 дипломов, призов всероссийских и международных кинофестивалей, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

«Героиня фильма Настя — молодая женщина с ДЦП, сильная и находящаяся в постоянной ежедневной борьбе. Давление стереотипов общества и жизненных перипетий поставило перед Настей вопрос: «А какой ты?».  Поразмыслив, Настя понимает, что только сама может на него ответить», - сказано в аннотации к картине.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. 
Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября.

Группа фестиваля https://vk.com/kino_pskov

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