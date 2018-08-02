Фильм москвича «А какой ты?» будет представлен на фестивале «Киномания на Великой»

12:24, 02 августа 2018, ПАИ

Режиссер из Москвы Анастасия Штандке представит на фестивале молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» документальный фильм «А какой ты?». Кинолента является обладателем 17 дипломов, призов всероссийских и международных кинофестивалей, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

«Героиня фильма Настя — молодая женщина с ДЦП, сильная и находящаяся в постоянной ежедневной борьбе. Давление стереотипов общества и жизненных перипетий поставило перед Настей вопрос: «А какой ты?». Поразмыслив, Настя понимает, что только сама может на него ответить», - сказано в аннотации к картине.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября.

Группа фестиваля https://vk.com/kino_pskov