Суд отменил регистрацию Геннадия Колесника в качестве кандидата на должность главы Опочецкого района

13:21, 02 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 2 августа, в Пскове областной суд удовлетворил апелляционную жалобу с требованием отмены регистрации кандидата от партии Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района. Об этом с заседания Псковского областного суда передает корреспондент Псковского агентства информации.

С соответствующей жалобой в Псковский областной суд обратился кандидат на пост главы Опочецкого района от «Партии Роста» Иван Сверчков с требованием об отмене решений территориальной избирательной комиссии Псковской области и районного суда о регистрации Геннадия Колесника.

В итоге суд отменил решения Опочецкого районного суда и регионального ТИК о признании законной регистрации Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района.

Напомним, с требованием об отмене его регистрации в суд обратился кандидат от «Партии роста» Иван Сверчков. В иске указывалось, что выдвижение Геннадия Колесника нарушает процедуру, определенную уставом «Яблока».