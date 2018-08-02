33 тысячи рублей списал мошенник с карты пожилого великолучанина

12:50, 02 августа 2018, ПАИ

33 тысячи рублей списал мошенник с карты пожилого великолучанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 31 июля жителю Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на банковской карте пенсионера, якобы, есть задолженность, и чтобы ее ликвидировать срочно требуется уточнить реквизиты карты.

Великолучанин сообщил необходимые сведения и лишился денег.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках возбужденного уголовного дела выясняют все обстоятельства произошедшего.