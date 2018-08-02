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33 тысячи рублей списал мошенник с карты пожилого великолучанина

33 тысячи рублей списал мошенник с карты пожилого великолучанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 31 июля жителю Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на банковской карте пенсионера, якобы, есть  задолженность, и чтобы ее ликвидировать срочно требуется уточнить реквизиты  карты.

Великолучанин сообщил необходимые сведения и лишился денег.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. В настоящее время  сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки в рамках возбужденного уголовного дела   выясняют все обстоятельства произошедшего.

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