Артур Таймазов: Десантники – люди, на которых держится опора России

13:17, 02 августа 2018, ПАИ

«Дорогие десантники - вы люди, на которых держится опора нашей страны», - заявил борец вольного стиля, олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призёр олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трёхкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010), участник фестиваля единоборств «Земля Великих побед» Артур Таймазов, поздравляя военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии с Днём ВДВ 2 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественного собрания, которое проходит в Доме офицеров в Пскове.

Спортсмен поблагодарил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за приглашение посетить региона и поздравить десантников с профессиональным праздником.

«Я хочу пожелать вам, чтобы на тельняшке жизни всегда были белые полосы», - заключил Артур Таймазов.