Сформирован репертуар псковского театра на сентябрь

13:00, 02 августа 2018, ПАИ

Сформирован репертуар Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на сентябрь. Зрителей ждут как новые спектакли, так и уже знакомые по афише прошлого сезона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Так, 6 и 7 сентября театр откроет 113-й сезон премьерным спектаклем «Ревизор». По замыслу режиссера Петра Шерешевского, это будет история о сегодняшнем дне, вполне современная и злободневная. В спектакле заняты почти все актеры псковской труппы. В роли Хлестакова - Камиль Хардин, известный зрителям по работам в спектаклях «Клинический случай», «Мой папа - Дед Мороз», «Год Жирафа», «Каштанка» и других.

Для совсем маленьких зрителей в сентябре на сцене будет представлен бэби-спектакль «Год Жирафа». «Необычный, интерактивный проект, экспериментальный для академического театра. Его задача развивать воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывать чудесные свойства привычных вещей, вовлекать в таинственный мир театра», - отметили в дирекции.

«Всех любителей классики, тонкого юмора и изысканного художественного стиля порадует спектакль «Таланты и поклонники». Волнующий сюжет, вдохновенная игра актеров, неожиданное решение сценического пространства и костюмов делают эту постановку интересной для зрителей разных возрастов и вкусов», - рассказали в ТДК. Премьера этой постановки состоялась 12 мая.

Камерный спектакль «Река Потудань» создан в рамках программы «Пространство эксперимента» и представляет собой попытку молодого режиссёра Сергея Чехова найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова. Его премьера прошла 23 марта. Эта постановка стала участником престижного международного театрального фестиваля «Александринский».

В сентябре также зрителей ждет спектакль «Каштанка». «7 февраля нынешнего года, в преддверии юбилейного Пушкинского театрального фестиваля, на сцене Псковского театра драмы состоялась громкая премьера в постановке Юлии Пересильд, вызвавшая интерес всей страны, - напомнили в пресс-службе дирекции. - Юлия Пересильд не нуждается в представлении, она признанная звезда отечественной сцены и экрана, известна и как член Попечительского совета благотворительного фонда «Галчонок». Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, и, контрастом, мир праздника — сцена, куда попадет Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, тут есть тяжкий труд, интриги, ложь, которые надрывают хрупкое сердце героини. Может быть, махнуть рукой на всё и вернуться к друзьям бесшабашной юности?»

Добавим, что с 1 августа после летнего отпуска открылась касса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Режим её работы остался прежним: с 11:30 до 19:30 в будние и выходные дни, перерыв с 15:00 до 16:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра drampush.ru Телефон: 8 (8112) 72-80-22, адрес театра: Пушкина, 13.