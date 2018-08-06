Электрический квартал на берегу реки Великой

10:09, 06 августа 2018, ПАИ

С каждым годом в центральной части Пскова остается всё меньше мест под жилую застройку. Плотность жилых кварталов настолько велика, что говорить о просторной придомовой территории не приходится. Однако в скором будущем именно этой части города предстоит масштабное преображение за счёт реконструкции и приспособления под жилой комплекс некогда заброшенной тепловой электростанции. Возведение домов премиум-класса на набережной реки Великой станет для Пскова настоящим градостроительным событием со знаком «плюс».

От линейки к концепции

В 2016 году в городе заговорили об амбициозных планах группы компаний «Эликон» по возведению нового жилья ни где-нибудь, а на территории бывшей ТЭЦ, трудовой путь которой завершился в 2004 году. К тому времени от промышленного объекта остался лишь корпус и наименование памятника истории и культуры регионального значения.

Остов, врезанной в крепостную стену ТЭЦ, и непростая с точки зрения будущей застройки территория стали серьёзным вызовом для команды специалистов. Но против терпения, многомесячного труда и деликатного отношения к архитектурному объекту и к земле, на которой он стоит, не смогли устоять ни экспертный совет при госкомитете по охране объектов культурного наследия, ни градостроительный совет.

Над проектом обустройства здания ТЭЦ и прилегающей территории более года работала команда высококлассных профессионалов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном, имеющая уникальный опыт в области реконструкции исторических зданий и территорий.

«Если вы хотите хулиганить, это не ко мне», - предупредил собственника Никита Явейн, десять лет занимавший пост председателя комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Однако Сергею Чекрышову удалось убедить архитектора в серьёзности намерений, и работа началась: «Никита Явейн буквально с линейкой ходил по территории ТЭЦ, у него глаза горели. Это надо было видеть!»

Участие в непростом и несколько авантюрном проекте стало для сотрудников бюро настоящим вызовом. Представленная экспертам концепция по приспособлению и строительству стала четвертым по счёту вариантом – настолько тщательно и кропотливо специалисты прорабатывали детали. Жилые дома должны были органично вписаться в существующий ландшафт, не нарушив тихого соседства с крепостными стенами и православными храмами в историческом центре Пскова.

От автора

Итогом филигранной работы стала идея авторского жилого комплекса «ТЭЦ на Великой». Архитекторам удалось объединить сразу несколько направлений: малоэтажное жильё, конструктивизм и лофт. Провинциальная размеренность здесь будет сочетаться с комфортом городского пространства.

Свидетельством хорошего вкуса явилась и сдержанность проектировщиков относительно названия комплекса. Его подарила почти вековая история этого места. Наименования вроде «Парадных ворот», «Речных дворцов» и прочих излишеств оказались бы неуместны в сочетании с древней крепостью. Бережное отношение к псковской оборонительной архитектуре будет выдавать и внешний вид жилых домов комплекса. Разноуровневые окна новостроек послужат отсылкой к бойницам башен Кремля, а цвет ригельного кирпича, используемого для отделки, планируется подобрать в соответствии с оттенком крепостных стен. Словом, здесь сохранится дух прежнего места, и одновременно оно изменится до неузнаваемости.

Авторское жильё с нестандартными планировками и оригинальными решениями для дворов появится в городе в 2020 году. Комплекс площадью в два гектара будет состоять всего из четырёх домов: собственно приспособленное здание ТЭЦ, «Патио», «Курдонёр» и «Надвратный дом». В трёх из них разместятся 120 квартир и апартаментов для неординарных, творческих, амбициозных людей, которые не могут привыкнуть к уплотнительной застройке и жизни в типовых многоэтажках с видом на соседские окна. Разумеется, стоить такое жильё будет несколько дороже квартир в типовых домах, в том числе за счёт использования материалов премиального качества. Застройщик, применяя современные технологии в отношении стен, окон, кровли, закладывает двойной запас прочности. Фамильная недвижимость, которая совершенно точно станет для кого-то удачным капиталовложением, должна строиться на века.

Дом-электростанция, коттедж в черте города и французский особняк

Дом в основном здании ТЭЦ будет первым жилым объектом в стенах электростанции на территории России, а для Пскова ещё и первым домом в стиле лофт. Этот стиль отличают высокие потолки, огромные панорамные окна, большие пространства, наполненные светом, и узнаваемый дизайн в виде необработанного кирпича, бетона, массивных балок.

Архитектурной особенностью конструктивистского здания ТЭЦ станут также внешние элементы фирменного стиля главного идеолога проекта Никиты Явейна. Речь о круглых окнах и окнах-«градусниках» - узких сквозных стеклянных проёмах, пересекаемых лишь межэтажными перекрытиями. При внутреннем электрическом освещении квартир в тёмное время суток эта особенность будет придавать зданию неповторимый шарм. За счёт обилия освещённых панорамных окон здание бывшей ТЭЦ кардинально преобразит облик вечерней панорамы Пскова.

В доме появятся 22 лофт-квартиры и 27 квартир с более привычной архитектурой. Можно будет выбрать площади от 79 до 193 кв. метров. В жилых помещениях этого дома намеренно не спроектированы стены-перегородки. Это сделано для того, чтобы каждый владелец смог адаптировать пространство под себя: кому-то нравится большая ванная комната, кто-то хочет гардеробную как у Кэрри Брэдшоу или просторную кухню для кулинарных экспериментов в стиле Джейми Оливера. «Когда потенциальный покупатель выбирает квартиру, мы вместе садимся и рисуем возможную планировку, интегрируя её в проект», - рассказал Сергей Чекрышов.

Помимо собственно жилого пространства жемчужиной дома станет огромный 500-метровый атриум – внутренний двор под стеклянной крышей в бывшем машинном зале ТЭЦ. Щедрый подарок от архитекторов и весьма полезное решение с учётом капризного псковского климата. В помещении появятся ароматные цитрусовые деревья, цветники, широкие скамейки и фонари. Владельцы квартир смогут использовать мини-парк по своему усмотрению: для спокойного отдыха, выставок, концертов, для встреч с друзьями, коротких переговоров или собраний жильцов.

Помимо бесплатного места на надземной парковке владельцы квартир получат возможность выкупить место на подземной стоянке, откуда смогут добираться до своих апартаментов через вестибюль атриума, вверх на одном из пяти лифтов, не взирая на погоду.

Благородное название «Патио» получил трёхэтажный квадратный дом. Он разместится немного левее здания ТЭЦ. В переводе с испанского patio как раз означает открытый внутренний двор, который может стать для жильцов дома собственным экспериментальным садом, площадкой для чилаута или импровизированным домашним кафе. Настоящий оазис средиземноморской архитектуры, скрытый от посторонних глаз, защищённый от непогоды и автомобилей. Ну, а пока взрослые отдыхают, детям тоже будет чем заняться - за домом у крепостной стены появится отличная площадка для игр.

Фактически «Патио» - вариант уютного загородного коттеджа с расположением в центре города. Здесь представлены готовые планировочные решения с множеством вариаций на любой вкус и для любого состава семьи. В доме, чем-то напоминающем шкатулку, будет 36 квартир с оригинальными планировками от 41 до 100 кв. метров. В «Патио» предусмотрены и два дополнительных типа квартир: «Евро» - жилые комнаты плюс кухня-гостиная и «Студия» – жилая комната-гостиная с выделенной кухонной зоной. «Это, я бы сказал, более консервативный дом. Ведь не все готовы решать вопросы с планировкой, есть люди, которым хочется сразу увидеть, где находится кухня, гостиная, спальня», - отметил Сергей Чекрышов.

Помимо уже упоминавшегося ригельного кирпича на фасаде «Патио» появятся изразцы ручной работы. Причём каждый владелец квартиры сможет внести вклад в украшение экстерьера дома, придумав собственный эскиз фамильного герба.

В глубине квартала расположится неординарный дом с эффектным названием «Курдонёр» от французского cour d'honneur - парадный двор усадьбы. Непривычное для русского уха слово – не попытка выделиться, но лишь точное определение архитектурного облика дома в виде трёхэтажного узкого каре. Если совсем просто, это будет П-образное строение с открытым внутренним двором.

Здесь спроектировано 29 квартир площадью от 59 до 111 кв. метров. По признанию руководителя проекта, помещения в доме необычной архитектуры прорабатывались с особой щепетильностью. В «Курдонёре» стоит поселиться любителям нестандартных решений и студийных планировок. Выбрать уютную квартиру или просторные апартаменты по вкусу не составит никакого труда: здесь и огромные ванные, и вместительные кухни-гостиные, и несколько спален для детей и родителей. Такое жильё как нельзя лучше подойдёт молодым парам, которые только начинают совместную жизнь в своём собственном «гнезде».

Прекрасным дополнением станет зелёный двор и просторные хобби-румы для каждой квартиры в цокольном этаже. Наконец-то, у вас появится место для собственной мастерской, любимой ударной установки или фотостудии.

Помещения «Надвратного дома», фасад которого будет выходить на улицу Советскую, планируется приспособить под коммерческие нужды. Причём речь идёт не об офисах, а, скорее, об инфраструктурных службах, которые могут быть полезны всем горожанам.

Окольный город

Естественно, в жилом комплексе такого уровня предусмотрено видеонаблюдение, паркинг из расчёта два автомобиля на квартиру, работа службы охраны и сервиса, к сотрудникам которой можно будет обратиться с любой просьбой: от доставки цветов до встречи ребенка из музыкальной школы по соседству. Также в их компетенции будет урегулирование возможных конфликтных ситуаций между жильцами и педантичное отношение к чистоте на территории комплекса.

Территория комплекса «ТЭЦ на Великой» будет огорожена стеклянной ширмой или аккуратной зелёной изгородью в стиле новых кварталов европейских городов. Для комплекса разработан отдельный дендроплан, поэтому уже сейчас известно, какие деревья и кустарники украсят пространство. Среди них пышные цветы гортензии, ярко-красные ягоды кизильника, усыпанный лиловым цветами японский багрянник, небольшие горные сосенки и ивы.

Всё это не означает, что в Пскове появится обособленный город в городе. Скорее, жилой комплекс на территории древнего Окольного города, то есть расположенного по соседству, должен стать примером для подражания и олицетворением бережного отношения к пространству со стороны застройщиков и горожан.

А что с трубой?

Труба останется на месте. Разбирать этот красивейший промышленный объект никто не собирается. Труба станет центром небольшой площадки между зданием ТЭЦ, на первом этаже которого появится кафе, и Мстиславской башней. Пространство будет открыто для всех желающих, а со ступеней широкой лестницы, напоминающей амфитеатр, не возбраняется любоваться рекой.

«Труба – настоящий, очень красивый символ города, поэтому мы ищем для неё подходящую функцию, и здесь нужна помощь псковичей. Идей было много, начиная от альпинистского центра и смотровой площадки до часовой башни и выставочного комплекса. Вообще сейчас труба сдаётся в аренду, поэтому партнёры, с которыми мы найдём совместное решение, могут обращаться к нам», - предложил Сергей Чекрышов.

***

Положенные перед началом строительства охранные археологические раскопки помогли узнать, что люди освоились на этой земле ещё в IX веке. Здесь на берегу двух рек – Великой и Зрачки (ныне подземной) - были и жилые постройки, и литейные мастерские, и складские помещения. Тем закономернее, что после нескольких лет забвения местная пустошь превратится в уютный городской оазис.

Офис продаж квартир в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой»: Псков, улица Максима Горького 6 А, офис 214.

Телефон: 8 (8112) 60-00-11

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