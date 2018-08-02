Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны

13:38, 02 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Российская «крылатая пехота» — сердце нашей армии. С момента появления Воздушно-десантных войск в 1930 году ни один вызов России, который требовал бы применения военной силы, не обходился без вашего участия. Девиз ВДВ — «Никто, кроме нас!» — в полной мере отражает эту исключительность и незаменимость», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области, где дислоцировано старейшее соединение Воздушно-десантных войск России — 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 2 августа - особенно важный день.

Врио губернатора также отметил, что на протяжении многих лет 76-я дивизия по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России. «За всю ее историю сотни военнослужащих были удостоены высоких правительственных наград, более восьмидесяти носят высокое звание героя. И сегодня псковские десантники показывают высокий профессионализм, на «отлично» выполняя самые сложные задачи руководства страны», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил особые слова приветствия — ветеранам. «Вы и сегодня уверенно «держите» строй, передавая молодому поколению бесценный профессиональный и жизненный опыт. На вас равняется молодежь, у вас она учится подлинному патриотизму», - отметил врио губернатора и поблагодарил всех десантников за мужество, отвагу и верность Отечеству.

«В этот праздничный день выражаю всем вам искреннюю признательность за нелегкий, требующий мужества и терпения ратный труд на благо Родины и нашей древней Псковской земли», - сказал Михаил Ведерников и пожелал всем десантникам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегком, но благородном деле — защите Отечества.