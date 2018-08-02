Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 25 июля по 1 августа

14:01, 02 августа 2018, ПАИ

За период с 25 июля по 1 августа в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения обратились с укусами клещей 110 человек, из них 25 - дети, сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период укусы клещей зарегистрированы на территориях всех районов. Наибольшее число обращений зафиксированы в Пскове - 38 человек (6 детей), в Опочецком районе – 12 взрослых и 1 ребенок, в Невельском – 10 человек (3 ребенка), Себежском – 10 человек (3 ребенка) и Великих Луках - 7 взрослых и трое детей.

С начала сезона от клещей пострадали 3 тыс. 475 человек, в том числе 856 детей.

В микробиологические лаборатории Центра с 25 июля по 1 августа поступили 59 клещей, из которых 12 исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит, а 47 - методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз) По результатам исследования выявлен 1 положительный результат на клещевой энцефалит (ИФА) в Псковском районе и 8 - на клещевой боррелиоз (ПЦР). Иммуноглобулин введён 2 детям.

Акарицидные обработки проводились за неделю на площади 3,2 га. Всего в текущем сезоне были обработаны 406,637 га, в том числе 95,191 га на территории летних оздоровительных учреждений дневного и загородного пребывания детей.

С целью контроля качества акарицидных обработок специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и специалисты по районам проводят объективный контроль с использованием метода «Волокуши», по итогам которого клещей обнаружено не было.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63).