Коробку с мёртвыми щенками подкинули на крыльцо частного дома в Пскове

14:05, 02 августа 2018, ПАИ

В Пскове на улице Розы Люксембург на крыльцо частного дома неизвестные подбросили коробку с таксой и мертвыми щенками. Об этом сообщается на странице Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается в посте, коробка простояла на жаре несколько часов, хозяин участка угрожал расстрелять коробку из-за того, что ему мешала лающая собака. Коробку забрали зоозащитники и доставили в приют. Позже выяснилось, что в коробке лежали щенки таксы, которые на тот момент уже были мертвы.

Позже в приют приехала женщина цыганской национальности, которая утверждала, что она хозяйка таксы. При этом, по словам зоозащитников, она вела себя крайне неадекватно, стала угрожать расправой, устроила погром, разбила компьютер, выломала дверь и окно. Вскоре зоозащитники вызвали полицию и написали заявление.

Таксу забрала одна из жительниц Пскова на передержку. Но её дом обнаружили лица цыганской национальности и стали проверять все квартиры.