42 человека пострадали в ДТП в Псковской области на минувшей неделе

14:32, 02 августа 2018, ПАИ

С 26 июля по 1 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 39 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 4 человека и еще 42 пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в четырех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали четырех пострадавших и одного погибшего, двум пострадавшим оказали доврачебную помощь. Один раз спасатели осуществляли стабилизацию транспортного средства и один раз ликвидировали вторичные факторы.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.