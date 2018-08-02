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Общество

Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове

Сегодня, 2 августа, в Пскове прошла автограф-сессия борца вольного стиля, олимпийского чемпиона (2004, 2012), серебряного призёра олимпийских игр 2000 года, двукратного чемпиона мира (2003, 2006), двукратного чемпиона Азии (2000, 2011), трёхкратного чемпиона Азиатских Игр (2002, 2006, 2010), участника фестиваля единоборств «Земля Великих побед» Артура Таймазова, который прибыл в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ
  • Автограф-сессия Артура Таймазова
    Фото: ПАИ

Спортсмен принял участие в торжественном собрании, посвященному Дню ВДВ, которое состоялось в Доме офицеров в Пскове, поздравил военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии с профессиональным праздником. Кроме того, сегодня в Пскове Артур Таймазов встретится с членами масштабного проекта врио губернатора  #Команда2018.

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