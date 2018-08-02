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Госинспектор псковского ГИМС рассказала, как должны выглядеть места для безопасного купания

Государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 2 августа, дала характеристику мест для безопасного купания. По ее словам, место для безопасного купания должно быть оборудовано и проверено органами надзора, в том числе согласовано с инспекцией по маломерным судам, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Органы санитарно-эпидемиологического надзора должны взять пробы воды и песка, а мы со своей стороны проверяем пригодность пляжа, зоны плавания, береговой зоны на соответствие нормам, которые прописаны в правилах технического надзора», - отметила Екатерина Суворова.

Она также подчеркнула, что если место соответствует всем требованиям — то это место массового отдыха. «Перечень пляжей и мест массового отдыха имеется на нашем сайте МЧС», - добавила госинспектор псковского ГИМС.

Например, по ее словам, в Пскове безопасно купаться только на городском пляже. «Городской пляж по последним данным соответствует нормам СанПиНа, проба воды, песка — все в соответствии, поэтому там можно и загорать, и купаться», - уточнила Екатерина Суворова.

По ее словам, если же псковичи все-таки решили не купаться на городском пляже, а отправились на свое излюбленное место, то необходимо соблюдать ряд правил. «Выбирая водоем самостоятельно необходимо обследовать дно самим на свой страх и риск. Дно должно быть неглубоким, пологим и удобным для схода. А водоем должен быть без быстрых течений, без ям-водоворотов», - отметила Екатерина Суворова.  «Ни в коем случае нельзя нырять ни с трамплинов, ни с дамбы, потому что не известно, что на дне», - добавила она. 

Кроме того, гостья эфира отметила, что сотрудники псковского ГИМС постоянно осуществляют профилактические рейды для того, чтобы предупреждать граждан и призывать их к безопасному отдыху на воде. «Осуществляем профилактические рейды вблизи городского пляжа и вблизи «диких пляжей», не оборудованных, которые не считаются местами массового отдыха», - уточнила Екатерина Суворова.

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