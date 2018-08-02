Выставка «Лики власти. Портреты русских царей и императоров династии Романовых» открылась в «Михайловском»

14:48, 02 августа 2018, ПАИ

1 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Лики власти. Портреты русских царей и императоров династии Романовых». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Экспозиция подготовлена совместно с коллегами из Новгородского государственного музея-заповедника, откуда в Пушкиногорье привезли 20 гравюр из «Романовской сюиты» (выполненная к 200-летию Дома Романовых серия портретов по оригиналам французского художника-миниатюриста Жана-Анри Беннера, много лет отслужившего придворным живописцем Александра I в Санкт-Петербурге) и два исторических полотна Николая Ге 1874 года — «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» и «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы Петровны» — в авторском повторении.

«Михайловское» представлено в экспозиции шестью редкими графическими листами — это два портрета Петра Великого и, по одному изображению Екатерины II, Николая I, великого князя Константина Павловича, великой княгини Елены Павловны. По словам Лидии Токаревой, экспозиция позволяет проследить не только ход развития художественной мысли в течение нескольких десятилетий, но и представляет зрителю исторические фигуры первой величины хотя и «официально», но не всегда привычно для современного россиянина.

Новая выставка развёрнута в «Льняном амбаре» — экспозиционном зале в центральной усадьбе Пушкинского Заповедника, в Михайловском. Здесь она будет работать до конца августа. Вход на выставку свободный.