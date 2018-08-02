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Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
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Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове

В Пскове на Медовом фестивале компания Nuga Best представит массажеры для ног и пояса для похудения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По словам специалистов, массажеры улучшают кровообращение, снимают отёчность, усталость, а при регулярном использовании - понижают сахар в крови. Пояса-миостимуляторы помогут сбросить лишний вес и снимут боли в спине.

Компания Nuga Best, основанная в Южной Корее, является лидером во всем мире в сфере профилактического медицинского оборудования. С 2002 года компания производит и продает медицинское оборудование, цель которого – восстановление здоровья.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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