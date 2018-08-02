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Общество

Около 400 тысяч рублей взыскали приставы с должников по алиментам в Порховском районе

В первом полугодии около 400 тысяч рублей удалось взыскать приставам с должников по алиментам в Порховском районе. Такие данные озвучил начальник отдела ОСП Порховского района Станислав Кузнецов на заседании муниципальной  комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

По словам Станислава Кузнецова, сейчас  на исполнении в отделе находится 105 исполнительных производств по алиментным обязательствам. При этом в отношении 13 должников Порховского района были заведены розыскные дела, 5 неплательщиков привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, 6 - к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ.

В ходе совещания судебные приставы достигли договоренности о взаимодействии с контролирующими организациями района, входящими в структуру комиссии по делам несовершеннолетних, с целью выявления должников по алиментным обязательствам и привлечению их к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, был поднят вопрос о необходимости выявления «фиктивных» должников по алиментам, использующих законодательство РФ с целью ухода от выплат других видов обязательств. То есть, когда и мама и папа ребенка после развода продолжают жить вместе, решением суда с одного из супругов взыскиваются алименты, а второй супруг не работает и фактически является получателем только алиментов с целью избежать оплаты задолженности по имеющимся кредитным и иным платежам.

Напомним, что 2018 год - объявлен годом обеспечения защиты нарушенных социальных прав и защиты интересов взыскателей по алиментным платежам. «Отделы судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области в усиленном режиме применяют к должникам меры принудительного исполнения, для понуждения их к выплате алиментных обязательств», - отметили в пресс-службе.

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