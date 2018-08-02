Не купаться на Пскове возле плотины и в Великой у Степановского лужка призвал горожан Центр ГИМС

18:14, 02 августа 2018, ПАИ

Центр ГИМС МЧС России по Псковской области призывает граждан воздерживаться от купания в необорудованных местах. Об этом заявила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, купание возле плотины на Пскове и возле Степановского лужка небезопасно, так как эти места не проверены. «Мы об этом гражданам постоянно напоминаем и призываем их воздерживаться от купания в нетрадиционных местах массового отдыха», - отметила Екатерина Суворова.

Она подчеркнула, что, например, возле плотины на Пскове имеются ямы-водовороты, которые достигают 8-10 метров. На Степановском лужке - дно и береговая зоны не обследованы.

Екатерина Суворова также сообщила, что органы местного самоуправления должны выставлять запрещающие знаки о том, что место для купания не пригодно. «Их устанавливают перед началом купального сезона, но не сознательные граждане их убирают, - отметила она.

«Что у плотины на Пскове, что Степановский лужок — это не места массового отдыха, они непригодны для купания», - добавила Екатерина Суворова.