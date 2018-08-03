Насладиться традиционным русским сбитнем и утолить жажду Зваром смогут псковичи на Медовом фестивале

16:40, 03 августа 2018, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале компания «Столбушинский продукт» угостит жителей и гостей города традиционным русским сбитнем и Зваром приготовленным из натурального сока. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кроме того, псковичи смогут попробовать фирменное мороженое и запастись медом на предстоящую зиму. На фестивале будет организована продажа любимых лакомств от «Столбушино», где сбитенщик поделится самыми «вкусными» секретами использования сбитня в готовке любимых блюд. Также гости смогут почувствовать себя героями русской сказки, примерив на себя образ сбитенщика или прекрасной девы. Тех, кто отгадает имена героев, получит вкусный приз от компании.

Вся продукция компании подходит взрослым и детям, так как сделана она из экологичного сырья и не содержит вредных добавок. Нектар пчелами собирается на экологически чистых полях Пушкиногорья, поэтому мед ароматный, вкусный и очень полезный.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».