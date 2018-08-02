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Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове

 В Пскове на Медовом фестивале таверна «Покровская башня» угостит гостей блюдами средневековой кухни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Гости фестиваля смогут попробовать покровский травяной «взвар от Воеводы Шуйского», «земляное яблоко на огненном масле», «сочные куски мяса поросёнка на вертеле с лучком и соусом», «малосольные хрустящие огурчики по старинному рецепту», «овощи, подожжённые на порохе», пирожки Стрелецкие, «разогревающие кровь напитки», «тыкву, чинённую праздничную с курицей, специями и овощами».

«Покровская башня» - место, где вы сможете всегда вкусно и сытно подкрепиться!» - отметили в компании.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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