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Шесть человек погибли на псковских водоёмах за два месяца лета

В июне на водоёмах Псковской области погибли 5 человек, ещё один утонул в июле. В прошлом году в июне на воде погибли 11 человек. Об этом сообщила государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Екатерина Суворова отметила, что, как правило, причина гибели на воде — отдых в неорганизованных местах для купания, а также в состоянии алкогольного опьянения.

«При алкогольном опьянении человек не способен адекватно оценить опасность, которая представляет угрозу его жизни. Поэтому в таком состоянии нужно держаться подальше от воды», - подчеркнула госинспектор псковского ГИМС.

Говоря об отдыхе псковичей на лесных озерах, Екатерина Суворова отметила, что в Псковской области более трёх тысяч водоемов, поэтому сил и средств ГИМСа не хватит, чтобы обследовать все места. «Лесные озера мы не обследуем, то есть граждане там купаются на свое усмотрение», - уточнила она.

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