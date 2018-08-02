15 лет тюрьмы грозит великолучанину за разбойное нападение с ножом

15:36, 02 августа 2018, ПАИ

В Великих Луках местному жителю грозит до 15 лет тюрьмы за разбойное нападение с ножом на мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В октябре 2017 года вечером в Великих Луках у подъезда дома на улице Розы Люксембург великолучанин ударил 41-летнего местного жителя ножом в грудь и похитил деньги.

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 18-летний безработный, ранее судимый местный житель. Выяснилось также, что во время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина обвиняется по пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой) УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Сейчас дело направлено прокурору города для утверждения обвинительного заключения.