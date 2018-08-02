Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» предлагает развивать детский лагерь «Солнечный» в Печорском районе

15:49, 02 августа 2018, ПАИ

Члены общественного совета партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» посетили детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в Печорском районе. По итогам визита, они предложили подумать о дальнейшем развитии этого места отдыха, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«В лагере чувствуется настоящая хозяйская рука. Руководитель и коллектив берегут и приумножают то, что было создано за предыдущие годы», - отметила региональный координатор партпроекта, заместитель главы Пскова Елена Полонская.

В загородном лагере отремонтирована столовая, закуплена посуда, установлено новое оборудование в пищеблоке. На продолжение работ – ремонт стен и кровли пищеблока – планируется предусмотреть средства в бюджете города Пскова на 2019 год. Управление образования выступит с предложением внести соответствующую поправку.

Кроме того, там обновлена скважина, в хорошем состоянии находится баня, на 80% выполнен ремонт туалетов.

«Из муниципальных загородных детских лагерей «Солнечный» - пожалуй, самый уникальный. Он занимает очень большую территорию с сосновым лесом, есть прямой доступ к водоему. К слову, очень хорошо оборудован пляж - завозится свежий песок, обустроены дорожки для плавания», - обратила внимание Полонская. По ее словам, участники выезда пришли к общему мнению, что этот лагерь необходимо развивать, в том числе стоит подумать о строительстве новых домиков для проживания детей.

Также куратор проекта «Крепкая семья» подчеркнула: «Меня очень расстраивает неполная загруженность наших загородных оздоровительных лагерей. В этом году в «Солнечном», например, работали две смены, хотя лагеря могут принять гораздо больше детей, каждый мог бы обеспечивать до 4-х смен за сезон. Спрос есть, но, к сожалению, льготных путевок выделяется недостаточно. Над этим вопросом мы будем работать».