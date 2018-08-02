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Общество

Более 500 пачек сигарет пытался незаконно провезти белорус через госграницу в Печорском районе

В Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный ввоз более 500 пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар был спрятан в багажнике легкового автомобиля марки «Мерседес», следующего на выезд из России под управлением 34-летнего гражданина Белоруссии.

При осмотре выяснилось, что в бензобаке оборудована дополнительная металлическая полость, в которой были уложены пачки сигарет. В тайник поместилось более 500 пачек сигарет, предварительная оценочная стоимость которых превысила 36 тысяч рублей.

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