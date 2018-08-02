Соблюдение условий содержания заключенных проверили общественники в Пскове

18:06, 02 августа 2018, ПАИ

В Пскове член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Илья Можаев и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Григорий Матвеев и отец Николай Егоров проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания. Сопровождал гостей начальник ИВС капитан полиции Дмитрий Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе визита общественники осмотрели камеры, медицинский кабинет, помещения для встреч с адвокатом и следователем, дворик для прогулки, ознакомились с документацией, размещенной на информационных стендах. Они интересовались наличием в изоляторе необходимой мебели, постельных принадлежностей, художественной литературы. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм.

«Приятно констатировать, что условия содержания и порядок поддерживаются здесь на должном уровне. Соблюдено и главное требование, предъявляемое к подобным учреждениям, – это соблюдение прав человека», - подчеркнул член Общественного совета при УМВД Илья Можаев.

По результатам посещения было отмечено, что условия содержания задержанных лиц соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством.