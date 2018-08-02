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Общество

Сезон охоты на водоплавающую дичь откроется в Псковской области с 11 августа

С 11 августа в Псковской области откроется сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

По словам специалистов, перенос срока охоты на водоплавающую дичь со второй на третью субботу августа, в 2018 году не состоится. Таким образом, охота на водоплавающую дичь на территории области будет осуществляться согласно Правилам охоты со второй субботы августа.

При этом разрешения на охоту от 18 августа теперь будут действовать с 11 августа. Внесение изменений в выданные разрешения не требуется.

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