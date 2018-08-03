Мастер-класс по изготовлению значков и фотозону для детей организует компания «ЛабСтори» на Медовом фестивале

10:45, 03 августа 2018, ПАИ

Для гостей Медового фестиваля, который состоится в Пскове 18 августа, медицинская компания «ЛабСтори» организует мастер-класс по изготовлению значков и фотозону для детей. Об этом сообщил руководитель обособленного подразделения ООО «ЛС» Пскова Валерий Фомин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, на Медовом фестивале дети смогут с помощью специальных устройств самостоятельно изготовить значки. «А также они смогут сфотографироваться на фоне гигантского мака с возможностью преобразиться в пчёлок-тружениц», - отметил руководитель обособленного подразделения ООО «ЛС» Пскова.

Помимо этого гостям фестиваля медицинская компания расскажет о своих новостях и скидках.

Добавим, что компания «ЛабСтори» занимается медицинскими услугами: граждане могут вызвать врача на дом, заказать генетическое обследование, пройти УЗИ-диагностику, получить консультацию врачей-специалистов и воспользоваться другими медицинскими услугами. Подробнее о компании и ее услугах можно узнать на сайте или в группе «Медицинская компания «ЛабСтори» Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».