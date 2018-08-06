Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале

12:37, 06 августа 2018, ПАИ

На Медовом фестивале, который в очередной раз пройдет в Пскове 18 августа, Полистовский заповедник познакомит псковичей и гостей города с блюдами традиционной кухни приболотных деревень. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Полистовском заповеднике.

Также гости фестиваля смогут познакомиться с природой верховых болот в рамках познавательной игры на запоминание «Memory», попробовать свои силы в экологической викторине «Хранители», узнать больше о животных и их образе жизни в ходе других познавательных игр Полистовского заповедника. А дети смогут проверить свои знания о природе родного края, сыграв в напольную игру, посвященную заповедному Полистовью. Самые экологически грамотные участники получат памятные призы.

Специально для гурманов на площадке будут представлены лакомства от жительниц приболотных деревень Цевло и Гоголево. «Традиционная местная выпечка, натуральные компоты и чаи и другие угощения от деревенских хозяек неизменно пользуются популярностью у экотуристов Полистовского заповедника, а в рамках Медового фестиваля их смогут попробовать и приобрести все желающие», - отметили в заповеднике.

Также на площадке можно будет получить исчерпывающую информацию об экологическом туризме в Полистовском заповеднике – познавательных природных экскурсиях, авторских туристических предложениях местных жителей, размещении, транспорте – и задать интересующие вопросы сотрудникам охраняемой территории, а также приобрести Полистовские сувениры.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».