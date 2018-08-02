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Общество

Эксперт: Повысить пенсионный возраст необходимо, потому что в России растет продолжительность жизни

В России растет продолжительность жизни и это является одним из факторов для повышения пенсионного возраста. Такое мнение высказал российский эксперт, ветеран труда, член общественной палаты Астрахани, экс-мэр Астрахани Игорь Безрукавников, сообщает ИА REGNUM.

Игорь Безрукавников отметил, что еще одним фактором для повышения пенсионного возраста является — экономический. «Тем пенсионерам, которые уже получают пенсии, её не уменьшили, но, к сожалению, число работающих по отношению к пенсионерам уменьшается», - подчеркнул он и добавил, что существует еще масса других причин.

Игорь Безрукавников также отметил, что если было бы голосование по поводу повышения пенсионного возраста, он бы высказался «за». «Большинство людей позитивно относится к инициативе правительства РФ. Повышение пенсионного возраста беспокоит только людей предпенсионного возраста, которые вот-вот собирались на пенсию. Но особого негатива у населения нет, все понимают, что мера необходимая», — добавил он.

Напомним, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.

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  • Изменение пенсионной системы
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