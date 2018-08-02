0
19:35
Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:16
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
17:27
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
17:16
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
16:26
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:13
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
14:42
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников анонсировал приезд в Псковскую область боксера Дмитрия Пирога и борца Федора Емельяненко

5 августа Псковскую область посетит боксер Дмитрий Пирог. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активистами проекта #Команда2018, которая проходит сегодня, 2 августа в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что 5 августа в Пскове пройдет масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед», в программе которого детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины. «Я надеюсь, что мероприятия в воскресенье пройдут очень хорошо, и я бы хотел бы сделать их ежегодными», - отметил глава региона.

Врио губернатора также сообщил, что 11 августа Псковскую область посетит многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко. Выдающийся спортсмен даст мастер-класс для псковских спортсменов.

Напомним, что фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Псковичи встретились с легендой спорта в общественной приемной Михаила Ведерникова (ВИДЕО) Михаил Ведерников: Если мы объединим возможности неравнодушных граждан, власти и бизнеса, то спорт в регионе будет развиваться быстрее Михаил Ведерников анонсировал приезд в Псковскую область боксера Дмитрия Пирога и борца Федора Емельяненко Артур Таймазов: Мы будем приглашать псковских борцов в Осетию, чтобы они там занимались и развивались Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми намерена Маруся Привольная Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули Маруся Привольная: Поэт не обязательно должен публиковаться где-либо, чтобы им быть Начался ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00 Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2018
Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
02 августа 2018
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
02 августа 2018
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
02 августа 2018
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2018
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
02 августа 2018
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
02 августа 2018
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны
02 августа 2018
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны

Идет загрузка...