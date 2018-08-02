Михаил Ведерников анонсировал приезд в Псковскую область боксера Дмитрия Пирога и борца Федора Емельяненко

19:24, 02 августа 2018, ПАИ

5 августа Псковскую область посетит боксер Дмитрий Пирог. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активистами проекта #Команда2018, которая проходит сегодня, 2 августа в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что 5 августа в Пскове пройдет масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед», в программе которого детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины. «Я надеюсь, что мероприятия в воскресенье пройдут очень хорошо, и я бы хотел бы сделать их ежегодными», - отметил глава региона.

Врио губернатора также сообщил, что 11 августа Псковскую область посетит многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко. Выдающийся спортсмен даст мастер-класс для псковских спортсменов.

Напомним, что фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».