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Общество

Артур Таймазов: Мы будем приглашать псковских борцов в Осетию, чтобы они там занимались и развивались

«Мы будем приглашать псковских борцов в Осетию, чтобы они там занимались и развивались», - заявил борец вольного стиля, олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трёхкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010), участник фестиваля единоборств «Земля Великих побед» Артур Таймазов на встрече с активистами масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, которая проходит сегодня, 2 августа в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Артур Таймазов отметил, что в Псковской области все базы для зимних видов спорта. «Здесь развита больше греко-римская борьба, чем вольная, хотя это просто два родных брата», - сказал он и подчеркнул, что в Псковской области необходимо развивать вольную борьбу.

Артур Таймазов также сообщил, что этот вопрос будет прорабатываться на уровне Федерации спортивной борьбы России. «В вашем регионе необходимо развивать детский спорт, чтобы он был массовый, в частности детскую борьбу», - заметил он.

«Спорт учит многому, а в этой жизни не дается ничего без упорства. Занимайтесь спортом, он всему учит», - обратился Артур Таймазов к участникам дискуссии. 

Добавим, что Артур Таймазов прибыл в Псковскую область по приглашению главы региона Михаила Ведерникова.

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