В Псковскую область поступят художественные конверты, выпущенные к 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева

19:30, 02 августа 2018, ПАИ

В Москве, в Зале Славы Центрального музея Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, состоялась торжественная церемония гашения художественного конверта «100 лет со дня рождения И.К. Яковлева (1918–2002)», с оригинальной маркой серии «к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В торжественной церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин, руководитель Федерального агентства связи действительный государственный советник Российской Федерации I класса Олег Духовницкий, дочь и внук генерала армии И.К. Яковлева - Елена Ивановна и Константин Леонидович, военнослужащие, сотрудники и ветераны ведомства.

Статс-секретарь Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин подчеркнул, что благодаря усилиям Ивана Кирилловича Яковлева были приняты и реализованы многие важные решения, содействовавшие повышению авторитета войск правопорядка.

«Он сделал все возможное, чтобы превратить войска в мощный и эффективный организм. Портрет Ивана Кирилловича на почтовых художественных конвертах – еще один знак признания его выдающихся заслуг перед войсками и Отечеством», – сказал генерал-полковник Сергей Захаркин.

«Федеральное агентство связи и акционерное общество «Марка» ежегодно выпускают различную филателистическую продукцию, посвящённую выдающимся военным, учёным и государственным деятелям России. Я уверен, что погашенный сегодня конверт с оригинальной маркой станет филателистической редкостью среди коллекционеров всего мира и навсегда сохранит память о сегодняшнем мероприятии», — отметил руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

Для гашения художественного конверта АО «Марка» изготовлен памятный сувенирный штемпель. На штемпеле указано сегодняшнее число – 31 июля 2018 г. Этим штемпелем сделан оттиск на марках, а сами конверты подписали участники церемонии гашения.

На конверте изображены портрет генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева на фоне построения войск и эмблема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.. Оформили конверт художник-дизайнер Роман Комса и автор эмблемы Александр Московец. Тираж художественного конверта - один миллион экземпляров.

5 августа исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. В составе действующей армии он прошел всю Великую Отечественную войну, восемнадцать лет возглавлял внутренние войска МВД СССР (с 1968 по 1986 годы). С его именем связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей. Имя легендарного командующего присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации, улице в районе Лефортово г. Москвы и военно-транспортному самолету Ил-76МД.

Учреждена ведомственная медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждаются офицеры за умелое руководство воинскими частями и организациями Росгвардии. Общероссийская организация ветеранов войск правопорядка учредила премию имени И.К. Яковлева, которая вручается ветеранам за активное участие в военно-патриотическом воспитании личного состава и молодежи, а военнослужащим и сотрудникам за образцовое исполнение воинского долга. В 2008 году на здании Центрального аппарата (улица Красноказарменная д. 9А) установлена мемориальная доска в честь генерала армии Ивана Яковлева. 3 августа 2018 года у Центрального музея Росгвардии состоится торжественное открытие бюста военачальника.