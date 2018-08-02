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Общество

Михаил Ведерников: Если мы объединим возможности неравнодушных граждан, власти и бизнеса, то спорт в регионе будет развиваться быстрее

«Мы будем быстрыми темпами двигаться в развитии спорта, если мы объединим возможности неравнодушных граждан, власти и бизнеса региона», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активистами масштабного проекта главы региона #Команда2018, которая проходит сегодня, 2 августа в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что можно «заказывать» тренеров из других регионов в муниципалитеты Псковской области, чтобы они занимались с детьми. «Мы можем договориться с той же дивизией, чтобы предоставляли залы для занятия там детей, приглашали бы туда спортсменов», - добавил Михаил Ведерников.

В свою очередь депутат Госдумы, олимпийский чемпион Артур Таймазов отметил, что готов помогать Федерации панкратиона Псковской области предоставлять тренеров. «Надо, чтобы они только составили график занятий, мастер-классов», - уточнил он.

В ходе разговора также был затронут вопрос об открытии новых workout-площадок на территории региона. Так, Михаил Ведерников напомнил, что недавно в Пскове открыли большую такую площадку. «Наверное, нужно и в Великих Луках поставить такую же. Мы хотим разместить заказы на великолукских предприятиях, чтобы эти площадки там и собирались. Потихоньку будем охватывать все районы области. В ближайшие 2 года область в этом плане существенно преобразится», - отметил глава региона.

Добавим, что завтра, 3 августа в 17:30 Артур Таймазов проведет мастер-класс для детей в Федерации панкратиона в Пскове.

Напомним, что Артур Таймазов прибыл в Псковскую область по приглашению главы региона Михаила Ведерникова.

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