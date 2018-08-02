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Общество

Сотрудников Псковского филиала Академии ФСИН России обучают правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшему

Начальник здравпункта – врач филиала «Центр медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России Яна Афанасьева напомнила сотрудникам Псковского филиала академии об основах первой помощи пострадавшим на воде и в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили Псковскому агентству информации с пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, занятие состоялась в рамках служебной и общественно-государственной подготовки начальствующего и профессорско-преподавательского состава.

«Первая помощь – вид помощи, включающий в себя комплекс простейших мероприятий на месте происшествия и вблизи него, направленных на временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавших и предупреждающих развитие тяжелых осложнений», –сказала начальник здравпункта.

Отметим, что в августе практические занятия по отработке первой медицинской помощи проведут с первокурсниками, у которых началось специальное первоначальное обучение в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Такие жизненно необходимые знания по оказанию неотложной доврачебной помощи очень важны для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Приобретенные умения позволяют быть готовыми к экстремальным ситуациям, когда от решительных действий сотрудника зависит жизнь человека», – сказала Яна Афанасьева.

 

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