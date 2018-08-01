Определены победители в госзакупках по ремонту территорий в Пскове

19:58, 02 августа 2018, ПАИ

Определены победители в госзакупках по ремонту территорий в городе Пскове. Об этом сообщается на сайте межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги».

Так, на ремонт улицы Байкова (на участке от ул. Западной до ул. Рокоссовского) победителям стала компания ООО «СПЕЦДОР 60» (4 млн. 281 тыс. 850,66 руб.). Победитель должен отремонтировать 573 метра улицы и устройство покрытия Н=5см из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марки 2 (габбро-диабаз). Сроки выполнения работ - до 1 декабря 2019 года.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №47/9 по ул.М.Горького, № 1 по ул. Майора Доставалова, № 36 по ул. Кузбасской дивизии, № 5 по пер. Машиниста, № 44 по Октябрьскому пр., № 41 по ул. Народной в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды», победителем стала фирма ООО «ПсковДорСпецСтрой» (13 млн. 691 тыс. 152,00 руб. ), в основном это работы по сносу и выкорчевка деревьев, ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней. Срок выполнения работ - до 31 августа 2018 года.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 2 по ул. Волкова, № 19 по ул. Кисилева, № 18 по ул. Гражданской, № 14 по ул. Звездной, №№ 35,37 по Рижскому пр. в рамках реализации проекта «Формировние современной городской среды» - победителем стало ООО «ДорСтройСервис» (15 млн. 483 тыс.197,98 руб. ). В основном это работы по сносу и выкорчевка деревьев, ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней. Срок выполнения работ - до 31 августа 2018 года.