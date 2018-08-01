0
17:10
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
13:47
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года
12:59
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа
13:12
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
09:17
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
11:04
Светлана Баранова о проблеме бронирования мест в псковских отелях на Ганзу: Это естественный процесс
14:09
Виктор Антонов: Логика говорит о том, что изменения в пенсионной системе проводить нужно
Еще новости
Экономика

Определены победители в госзакупках по ремонту территорий в Пскове

Определены победители в госзакупках по ремонту территорий в городе Пскове. Об этом сообщается на сайте межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги».

Так, на ремонт улицы Байкова (на участке от ул. Западной до ул. Рокоссовского) победителям стала компания ООО «СПЕЦДОР 60» (4 млн. 281 тыс. 850,66 руб.). Победитель должен отремонтировать 573 метра улицы и устройство покрытия Н=5см из горячей мелкозернистой а/бетонной смеси тип В марки 2 (габбро-диабаз). Сроки выполнения работ - до 1 декабря 2019 года.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №47/9 по ул.М.Горького, № 1 по ул. Майора Доставалова, № 36 по ул. Кузбасской дивизии, № 5 по пер. Машиниста, № 44 по Октябрьскому пр., № 41 по ул. Народной в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды», победителем стала фирма ООО «ПсковДорСпецСтрой» (13 млн. 691 тыс. 152,00 руб. ), в основном это работы по сносу и выкорчевка деревьев, ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней. Срок выполнения работ - до 31 августа 2018 года.

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 2 по ул. Волкова, № 19 по ул. Кисилева, № 18 по ул. Гражданской, № 14 по ул. Звездной, №№ 35,37 по Рижскому пр. в рамках реализации проекта «Формировние современной городской среды» - победителем стало ООО «ДорСтройСервис» (15 млн. 483 тыс.197,98 руб. ). В основном это работы по сносу и выкорчевка деревьев, ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней. Срок выполнения работ - до 31 августа 2018 года.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
01 августа 2018
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года
27 июля 2018
В 1-м полугодии 2018 года в Псковской области ввели на 91% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года 1
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа
27 июля 2018
Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа 9
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
26 июля 2018
«Лишние» магазины федеральных сетей намерена закрыть УФАС в нескольких районах Псковской области
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
26 июля 2018
Последние пять мест для пчеловодов остались на ярмарке 8-го Медового фестиваля в Пскове
Светлана Баранова о проблеме бронирования мест в псковских отелях на Ганзу: Это естественный процесс
25 июля 2018
Светлана Баранова о проблеме бронирования мест в псковских отелях на Ганзу: Это естественный процесс
Виктор Антонов: Логика говорит о том, что изменения в пенсионной системе проводить нужно
24 июля 2018
Виктор Антонов: Логика говорит о том, что изменения в пенсионной системе проводить нужно 7
58 тысяч тонн свинины произвели в Псковской области за полгода
24 июля 2018
58 тысяч тонн свинины произвели в Псковской области за полгода

Идет загрузка...