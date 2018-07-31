На должность главы Псковского района зарегистрирована кандидат Наталья Фёдорова
Наталья Федорова зарегистрирована и получила удостоверение кандидата на должность главы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, что в единый день голосования 9 сентября выборы глав муниципальных образований пройдут в восьми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Стругокрасненском и дополнительные выборы в Пыталовском. Всего на территории Псковской области состоятся 26 избирательных кампаний.