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На должность главы Псковского района зарегистрирована кандидат Наталья Фёдорова

Наталья Федорова зарегистрирована и получила удостоверение кандидата на должность главы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября выборы глав муниципальных образований пройдут в восьми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Стругокрасненском и дополнительные выборы в Пыталовском. Всего на территории Псковской области состоятся 26 избирательных кампаний.

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