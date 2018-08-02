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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Псковском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров и разведения костров в населенных пунктов провели профилактический рейд в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводились, беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, разведения костров на полях. Так же особое внимание уделялось на уборку территории от сухой травы, мусора и других горючих отходов, граничащих с лесными массивами.

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