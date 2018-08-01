Минфин внёс в правительство закон о торговле алкоголем через Интернет

20:35, 02 августа 2018, ПАИ

Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в Интернете. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, документ должен вступить в силу с 1 января 2019 году. Вводиться новые правила будут поэтапно, поскольку нужно протестировать работу информационной инфраструктуры в сфере розничной онлайн-торговли спиртным, сообщает ТАСС.

На первом этапе через Сеть разрешат продавать вино «с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения», а также пиво, сидр, медовуху, пуаре. Продажи разрешат лицам, имеющими лицензию на производство таких вин, тем, что имеет оптовую лицензию, и производителям пива.

Затем, с 1 января 2020 года, планируется разрешить онлайн-продажу уже всей алкогольной продукции лицами, имеющими соответствующие лицензии. В 2022 году разрешит розничную продажу через Интернет всех видов алкоголя всеми участниками рынка.

Также в законе прописаны новые виды лицензий: на розничную продажу алкоголя и на розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции дистанционно через Интернет.

В Минфине считают, что новые виды лицензий помогут оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов. Продажа пивных напитков через Интернет будет возможна только теми организациями и индивидуальными предпринимателями, которые будут включены в специальный реестр, который будет вести Росалкогольрегулирование.

Продажа алкоголя будет возможна только через сайты в зоне egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре.