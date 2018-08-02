ОНФ предложил новый критерий оценки губернаторов и мэров

20:45, 02 августа 2018, ПАИ

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают оценивать глав регионов и мэров городов не только по социально-экономическим показателям и работе ЖКХ, но и по состоянию объектов историко-культурного наследия, находящихся на их территории. Это обсуждалось на конференции ОНФ в Елабуге, пишет Коммерсант.

Участники конференции также предложили разработать специальную программу «Музеи малых городов» и доработать федеральный закон о меценатстве, чтобы стимулировать бизнесменов спасать памятники культуры.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству и своей администрации изучить вопрос о включении в число критериев эффективности деятельности глав регионов компонента, связанного с оценкой политики в области обеспечения качества жизни детей.

Напомним, правительство обновило систему оценки эффективности работы исполнительной власти субъектов РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единую методику такой оценки, основанную на 24 показателях.