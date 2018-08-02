Подведены итоги фестиваля «Псковские жемчужины»

21:00, 02 августа 2018, ПАИ

Всероссийский фольклорный открытый фестиваль «Псковские жемчужины» прошел 26-31 июля 2018 года на базе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Его организаторами выступили Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Российского этнографического музея в г. Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГБОУДО ПО «Радуга», в фестивале приняли участие фольклорные ансамбли и индивидуальные исполнители из Пскова, Твери, Тулы, Перми и Пермского края, Вологодской, Челябинской областей, Латвийской Республики.

В жюри фестиваля вошли, исполнительный директор Фестиваля, директор ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» Владислав Семёнов; кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Евгения Редькова; кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов; научный сотрудник отдела массовых мероприятий Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Марина Мариненко; заведующая сектором ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» Вера Андреева.

Возглавила жюри кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Открытие фестиваля состоялось 26 июля в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Перед началом фестиваля участники посетили Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, где был совершен молебен в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Традиционно, в начале работы прошла мастерская-знакомство, где ансамбли представили «визитную карточку» о своих творчестве, работе, достижениях, проблемах и планах.

Конкурсный день проходил в музейном комплексе «Бугрово». Эти места стали живописной сценой, своеобразной естественной декорацией для выступлений коллективов. Никто специально не собирает зрителей, но, когда льется старинная песня, на поляну подходят посетители музея и с восторгом наблюдают за происходящим.

В ходе фестиваля большое внимание уделялось обучающему процессу. Творческие мастерские и лаборатории провели ведущие специалисты в области фольклора Г.В. Лобкова, Е.С. Редькова и Д.А. Баранов.

Практически каждый творческий коллектив проводил мастер-класс среди участников фестиваля, где взрослые и дети обучали и обучались различным видам ремесел.

Кроме мастер-классов и лабораторий прошел круглый стол по итогам фестиваля и проблемам изучения и сохранения традиционной культуры, где участники обсудили важность таких мероприятий на пути возрождения традиций народной культуры.

Одним из воспитательных моментов Всероссийского фестиваля «Псковские жемчужины» стали вечерки. Их никто не организует - организаторами становятся сами дети, они с удовольствием водят хороводы, вовлекают окружающих в общее веселье. Вечерки также привлекают к себе местных жителей и туристов, которые с удовольствием становятся в общий круг, вместе со всеми водят хороводы и поют песни.

Закрытие фестиваля началось с красочного шествия участников на гала-концерт в Научно-культурный центр. Победители и призеры получили заслуженные дипломы и награды и порадовали зрителей своими выступлениями. После награждения победителей и участников фестиваля развернулось настоящее гулянье с песнями, танцами, играми.

По мнению членов жюри, все ансамбли представили очень интересные программы с использованием этнографических материалов своего региона: долгие песни, календарные обряды, танцевальную программу.

В этом году достойно представляли свои регионы ансамбли, неоднократно участвовавшие в фестивале: молодежный фольклорно-этнографический ансамбль «Слетье» и фольклорный ансамбль «Ладушки» (г. Тверь, руководитель А.А. Дубинина); фольклорно-этнографическая студия «Матица» (МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец, руководители Л.Е. Розова, Е.Ю. Жеребцова).

На протяжении многих лет в фестивале принимают участие творческие коллективы Дома детского творчества г. Пскова: «Ленова» (руководители Е.В. Листкова, Г.О.Березина); Верхнегородского центра народных ремесел Пермского края; «Семейного клуба «Основа» (МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г.Череповец, руководители Т. А. Кузьмина, В. Г. Соловьев, Е. А. Конькова); «Вереюшка» (МБУ ДО «ДШИ п.Рощино» Сосновский район Челябинская область, руководитель Л. П. Шмакова, К. Е. Скворцова); образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» (МБУДО Детская школа искусств г.Нытва, руководитель О. И Максимова).

Уже в третий раз с конкурсной программой выступил фольклорный ансамбль «Юрьев день» («Вентспилская средней школы № 2», г. Вентспилс, Латвия, руководитель Н. О. Яковлева).

Фольклорный ансамбль «Надежда» (ФБГОУВПО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого») является старожилом фестиваля, он является участником с момента становления.

По решению жюри в старшей возрастной категории:

I место разделили между собой молодежный фольклорно–этнографический ансамбль «Слетье», г. Тверь и фольклорный ансамбль «Ленова», г.Псков.

II место члены жюри присвоили «Семейному клубу«Основа», г.Череповец.

Дипломом III степени был удостоен Тульский фольклорный ансамбль «Надежда».

В младшей возрастной категории:

I место занял фольклорный ансамбль «Ладушки» из Твери - подрастающее поколение фольклорного ансамбля «Слетье».

I место также присвоили фольклорному ансамблю «Вереюшка» из Челябинской области.

Дипломом II степени жюри отметили образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль «Жаворонушки», Пермский край.

Дипломом III степени наградили фольклорный ансамбль «Юрьев День» из Латвии.

Уже более 10 лет кроме коллективного творчества в фестивале проходит конкурс в различных номинациях индивидуального творчества.

В текущем году здесь стали победителями и награждены дипломами I степени:

«Лучший солист-вокалист»:

- Зинина Ольга, Донскова Ксения - солисты ансамбля «Ленова» (г. Псков);

«Лучший солист-музыкант»:

- Листкова Ксения - многократный призер фестиваля, фольклорный ансамбль «Ленова» ( г.Псков);

- Зуев Никита, Кузьмин Андрей - участники «Семейного клуба «Основа» ( г.Череповец).

«Лучший сказитель»:

- Якунова Любава - фольклорно-этнографическая студия «Матица» (г.Череповец);

- Кольцов Денис - фольклорный ансамбль «Ленова» (г.Псков).

«Лучший исследователь»:

- Базинова Анастасия - представитель «Семейного клуба «Основа» (г.Череповец).

«Лучший мастер «Золотые руки»:

- Субботина Елизавета - обучающаяся Верхнегородковского детского центра народных ремесел (г. Верхне-Чусовские городки, Пермский край).

«Лучший танцор»:

- Топорков Александр - представитель «Семейного клуба «Основа» (г.Череповец).

За годы своего существования фестиваль подружил и сплотил всех: участников конкурса, педагогов, гостей, хозяев. фестиваль окончен, но на следующий год будет ждать тех, для кого любовь к традиционной народной культуре стала основой для творческого роста, дружбы.

Оргкомитет фестиваля благодарит сотрудников Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» за огромную помощь в проведении фестиваля: предоставлении сценические площадок; проведение экскурсий в усадьбах музея.