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Общество

МВД предложило ужесточить экзамен на водительские права

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления правительства, предусматривающий изменения в проведении экзаменов на получение водительских прав. В частности, проект вводит обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических экзаменов, пишет Коммерсант.

Проектом постановления также предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях. Помимо этого, документ конкретизирует минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал экзамен в первый раз.

«Теперь предусматривается проведение повторного теоретического экзамена не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.»,— говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерена серьезно усилить надзор за работой автошкол. В частности, в случае превышения планов по выпуску обучающихся Госавтоинспекция отзовет ранее выданные документы, необходимые для обучения.

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