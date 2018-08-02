Сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН России пройдут тестирование на знание Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе

21:14, 02 августа 2018, ПАИ

Служебная и общественно-государственная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, состоявшаяся в образовательной организации, была посвящена рассмотрению основных положений Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Заместитель начальника филиала по кадрам – начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев, знакомя собравшихся с основными положениями и структурой Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», отметил, что нормативный акт устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, порядок поступления и увольнения со службу, статус сотрудника, его права и обязанности.

Заместитель начальника Псковского филиала академии по кадрам обратил внимание постоянного состава вуза, что отдельная глава закона посвящена вопросам укрепления служебной дисциплины. Законодательно закрепляются альтернативные формы организации воспитательной работы с личным составом и перспективное принятие дисциплинарного устава уголовно-исполнительный системы.

«От вступившего 1 августа в силу закона ожидают поднятия на новый уровень кадровой и воспитательной работы, в том числе в образовательных организациях ФСИН России. Повышаются требования к профессиональной подготовке сотрудников, а значит, каждый из нас должен еще более ответственно отнестись к своим служебным обязанностям. Необходимо подробно изучить закон, который станет неукоснительным руководством к действию и настольной книгой каждого сотрудника в ближайшее время», – сказал Дмитрий Алексеев.

Сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН России предстоит пройти тестирование на знание основных положений Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе со сдачей соответствующих зачетов.