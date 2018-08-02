Велоэкскурсию в Изборск проведёт псковский путешественник Виктор Верёвкин

21:24, 02 августа 2018, ПАИ

Очередную велоэкскурсию, на этот раз в Изборск, 4 августа проведет псковский путешественник Виктор Веревкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлениии культуры администрации Пскова.

Общая протяженность маршрута составит 70 километров, он проляжет через целый ряд населенных пунктов. Сбор участников велоэкскурсии в 11:00 возле памятника В.Ф.Маргелову на улице Маргелова.

Экскурсантов просят по возможности быть в касках, так как дорога пролегает вдоль автомобильной трассы. Справки по тел. 89532419635.

Напомним, что в июле уже состоялись велоэкскурсии на родину княгини Ольги в Выбуты и Крестителя Руси князя Владимира в деревню Будник, в ходе которых участники осмотрели ряд уникальных исторических объектов, а также расположенных по маршруту объектов, связанных с военных историей Пскова.