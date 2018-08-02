В Детском парке 3 августа псковичи могут получить бесплатную Кока-колу

21:34, 02 августа 2018, ПАИ

В Детском парке Пскова 3 августа в 16:00 состоится акция Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках федерального проекта «Я твой донор». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, первые 100 человек, которые скачают бесплатное мобильное приложение «Я твой донор» с Google Play Market и зарегистрируются в нем, получат бесплатный напиток «Кока-Кола».

Псковское отделение Красного Креста приглашает псковичей и гостей города принять участие в акции и стать участником движения.

Подробная информация о движении доступна по ссылке https://donormovement.ru/