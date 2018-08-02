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Общество

В Детском парке 3 августа псковичи могут получить бесплатную Кока-колу

В Детском парке Пскова 3 августа в 16:00 состоится акция Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в рамках федерального проекта «Я твой донор». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, первые 100 человек, которые скачают бесплатное мобильное приложение «Я твой донор» с Google Play Market и зарегистрируются в нем, получат бесплатный напиток «Кока-Кола».

Псковское отделение Красного Креста приглашает псковичей и гостей города принять участие в акции и стать участником движения.

Подробная информация о движении доступна по ссылке https://donormovement.ru/

 

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