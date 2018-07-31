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Политика

Нина Степанова зарегистрирована кандидатом на должность главы Локнянского района

2 августа Территориальной избирательной комиссией Локнянского района зарегистрирована кандидатом на должность главы Локнянского района Степанова Нина Викторовна. В настоящее время она является действующим главой района, выдвинута партией «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что в единый день голосования 9 сентября выборы глав муниципальных образований пройдут в восьми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Стругокрасненском и дополнительные выборы в Пыталовском. Всего на территории Псковской области состоятся 26 избирательных кампаний.

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