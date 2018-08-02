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Принять участие в турнире по подтягиванию «Кубок турника» приглашают псковичей

Общественное молодежное движение «Здоровое поколение» приглашает всех желающих жителей и гостей Пскова принять участие в V открытом турнире по подтягиванию «Кубок Турника» г. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель общественного молодежного движения «Здоровое поколение» Владимир Федоров, турнир состоится 11 августа на обновленной площадке для Workout в сквере ветеранов, напротив д.12 по ул. Западная.

К участию в турнире допускаются мужчины, не имеющие каких-либо ограничений по состоянию здоровья, разделенные на три категории: «Дети», «Юноши» и «Мужчины». Победитель в категории «Дети» будет определен путем выполнения наибольшего количества подтягиваний на перекладине за раз. Юноши и Мужчины же будут бороться за победу по традиции по правилам игры «в лесенку». Более того, победители (1, 2 и 3 место) в данных категориях примут участие и в Абсолютном финале, где и будет разыгран главный Кубок турника.

Организаторы турнира предложат и девушкам попробовать свои силы на перекладине. Для этого, в рамках интерактива со зрителями, будет разыгран отдельный ценный приз. «Надеюсь, что со временем данный турнир прирастет и на категорию прекрасной половины человечества», - отметил Владимир Федоров.

 

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