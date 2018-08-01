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Страна и мир

В Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу

В киевском парке «Муромец» (бывший парк Дружбы народов) открыли памятник богатырю Илье Муромцу. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает ТАСС.

11-метровый монумент представляет собой установленную на гранитном постаменте скульптуру. Памятник изготовлен из бронзы и покрыт искусственной патиной.

Авторство принадлежит скульптору Владимиру Журавлю, а позировал ему обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк.

Открывал памятник мэр Киева Виталий Кличко. «Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава», — цитирует градоначальника пресс-служба горадминистрации.

В январе 2017 года чиновники Министерства обороны Украины изменили в Википедии место рождения Ильи Муромца с российской деревни Карачарово во Владимирской области на город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском (подобная информация содержится на странице о богатыре и сегодня).

Илья Муромец, согласно исторической версии, родился примерно между 1150 и 1165 годами, погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.

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