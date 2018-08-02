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Общество

Главный инженер General Electric воровал технологии компании при помощи фотографий заката

ФБР задержало инженера General Electric, который обвиняется в промышленном шпионаже. Сяоцин Чжен, работавший с 2008 года в подразделении паровых турбин, зашифровывал данные о технологиях GE в виде бинарного кода, который вставлял в фотографии закатов или рассветов. После этого он прикреплял файл к электронному письму, которое отправлял на свой домашний адрес, пишет Коммерсант.

Как оказалось, в 2015 году Чжен открыл в Китае собственный бизнес, который тоже специализировался на паровых турбинах. Он решил воспользоваться полномочиями главного инженера подразделения в GE и использовать наработки американской корпорации. General Electric начала следить за компьютерами Чжена, заподозрив, что он мог использовать флешку для получения доступа по меньшей мере к 19 тыс. файлов. Еще 400 зашифрованных файлов было найдено на его рабочем компьютере.

В среду ФБР провела обыск в квартире теперь уже бывшего инженера GE, изъяв его паспорт и электронные устройства. Согласно записям в его паспорте, Чжен только за последние два года пять раз посещал Китай.

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