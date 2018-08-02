0
19:35
Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:16
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
17:27
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
17:16
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
16:26
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:13
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
14:42
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
Еще новости
Общество

Долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в два раза

Рост объема потребительских кредитов в июне текущего года составил 15,9%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития, пишет Газета.ру.

В свою очередь реальные зарплаты россиян выросли только на 7,2%.

«В социальном секторе, по оценке Минэкономразвития России, темпы роста оплаты труда сохраняются на высоких уровнях (19,2% г/г в мае, 21,3% г/г в апреле). При этом во внебюджетном секторе рост заработных плат в мае ускорился до 9,2%», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2018
Встреча Артура Таймазова с активистами #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
02 августа 2018
Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
02 августа 2018
Купательная способность: ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ВИДЕО)
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
02 августа 2018
Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» в Пскове
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 августа 2018
День ВДВ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
02 августа 2018
Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
02 августа 2018
Артур Таймазов провёл автограф-сессию в Пскове
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны
02 августа 2018
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны

Идет загрузка...